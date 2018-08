Bremen

Betrugsermittlungen gegen Abgeordneten Öztürk eingestellt

06.08.2018, 13:07 Uhr | dpa

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den Bremer Bürgerschaftsabgeordneten Patrick Öztürk wegen des Verdachts auf massenhaften Sozialbetrug in Bremerhaven eingestellt. Nach einem Anfangsverdacht habe sich keine hinreichende Verurteilungswahrscheinlichkeit ergeben, begründete der Leiter der Bremer Staatsanwaltschaft Janhenning Kuhn am Montag vor Journalisten die Entscheidung. Fortgeführt werden aber die Ermittlungen gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts auf Untreue im Zusammenhang mit möglichen Unregelmäßigkeiten bei Geldtransfers zweier Vereine in Bremerhaven. Öztürk trat im Oktober 2016 aus der SPD-Fraktion in Bremen aus, hat sein Landtagsmandat aber behalten.

Ganz anders sieht es bei Öztürks Vater aus, gegen den die Staatsanwaltschaft Anklage wegen gemeinschaftlichen Betruges in 724 Fällen sowie wegen Untreue in acht Fällen einreichte. Er habe ein betrügerisches System entwickelt, bei dem durch fingierte Scheinarbeitsverträge vor allem für bulgarische Staatsbürger Sozialleistungen unberechtigt beantragt und gezahlt worden seien. Dem Jobcenter Bremerhaven sei so von 2013 bis 2016 ein Schaden von 5,5 Millionen Euro entstanden. Öztürk Senior selbst soll dabei einen Betrag von mindestens 37 000 Euro eingestrichen haben.