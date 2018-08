Berlin

Vermisster Zweijähriger in Berlin-Schönefeld entdeckt

06.08.2018, 13:13 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat einen in Polen vermissten Zweijährigen am Flughafen Berlin-Schönefeld entdeckt. Gegen den 38 Jahre alten Vater, der am Freitag mit dem Kind nach Glasgow fliegen wollte, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Kindesentziehung ein, wie die Behörde am Montag mitteilte. Den Ermittlungen zufolge hatte ein Gericht dem Vater den Umgang mit dem Kind untersagt. Er soll den Jungen trotzdem der getrenntlebenden Mutter weggenommen haben. Der Zweijährige wurde von den Beamten dem Jugendamt übergeben.