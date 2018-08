Verkehr

Betrunkener Feuerwehrler rast an Polizeiauto vorbei

06.08.2018, 14:45 Uhr | dpa

Blaulicht und Sirene eingeschaltet, rasantes Tempo und dazu 1,4 Promille - so ist ein Feuerwehrmann in Landshut mit seinem Dienstfahrzeug durch die Stadt gefahren und hat dabei ausgerechnet einen Streifenwagen der Polizei überholt. Die Beamten erkundigten sich bei der Leitstelle, wo denn ein Einsatz sei und erfuhren, dass es nirgendwo brannte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin fuhr die Streife zum Feuerwehrhaus, wo der Feuerwehrmann gerade das Fahrzeug wieder in die Garage fahren wollte. Die Beamten machten einen Alkoholtest. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges.