Mainz

Fünf Meter hoher Baum auf Balkon führt zu Marihuana-Plantage

06.08.2018, 16:09 Uhr | dpa

Die Polizei hat auf einem Balkon in der Mainzer Altstadt 35 Kübel mit Marihuana-Pflanzen entdeckt. Die knapp zwei Meter großen Gewächse wurden sichergestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten waren durch Zufall auf die Drogen gestoßen: Auf dem Balkon im 4. Stock des Mehrfamilienhauses stand ein fünf Meter hoher Baum, den die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen fällen wollte. Als sie am Freitag mit Leiter und Säge anrückte, entdeckte sie die Drogen. Gegen den 65 Jahre alten Mieter der Wohnung wurde Anzeige erstattet.