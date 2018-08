Ludwigshafen am Rhein

Sechs Kommunen testen Katwarn in Rheinland-Pfalz

06.08.2018, 16:13 Uhr | dpa

Mehr als 230 000 Rheinland-Pfälzer haben auf ihrem Mobiltelefon eine Katastrophenwarnung erhalten - aber nur zum Test. Das teilte eine Sprecherin des Warnsystems Katwarn in Berlin mit. Mitgemacht hätten am Montag die Städte Neustadt/Weinstraße und Frankenthal und der Kreis Bad Kreuznach sowie die Rettungsleitstellen Montabaur, Koblenz und Landau. Das System soll etwa vor Hochwasser, Großbränden oder Anschlägen warnen. Der Test funktionierte nach einer ersten Bilanz gut: Bisher hätten sich drei Nutzer gemeldet, die keine Warnmeldung bekommen hätten. Die Warnungen gingen an Bürger, die sich für Katwarn angemeldet haben.

Für das System gibt es über das Jahr verteilt drei Warntermine: Im April sind Kreise und kreisfreie Städte an der Reihe, im August Kommunen oder Leitstellen und im Dezember steht ein landesweiter Probealarm an. Rheinland-Pfalz nutzt Katwarn seit 2015 nach Angaben des Landesfeuerwehrverbands als erstes Flächenland. Im April hatten 17 Kreise und neun kreisfreie Städte bei einem Warntest mitgemacht. Es gibt auch andere Warnsysteme wie zum Beispiel die App Nina des Bundes. Einige Städte und Kreise wie die Stadt Mainz oder die Region Trier nutzen nur Nina und nicht Katwarn. Die Stadt Ludwigshafen warnt mit beiden Systemen.