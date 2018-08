Magdeburg

Auto bei Abgas-Kontrolle gestohlen: Nach Unfall gefasst

06.08.2018, 16:17 Uhr | dpa

Die Abgas-Kontrolle eines Autos mit laufendem Motor hat ein 29-Jähriger ausgenutzt. Er stahl das Fahrzeug - wurde aber wenig später nach einem Unfall von der Polizei gefasst. Das Fahrzeug stand am Freitag bei einer Prüfstelle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der Prüfer sich zum Diagnosegerät begeben hatte, stieg der Mann in das Fahrzeug und fuhr mit quietschenden Reifen fluchtartig davon.

Wenig später verursachte der 29-Jährige nach Polizeiangaben jedoch einen Unfall, als er an einer Kreuzung die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto landete an einem Mast. Ein Passant hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Diese fanden schnell heraus, dass es sich um den Mann handelte, der kurz zuvor das Auto gestohlen hatte.