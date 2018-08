Merzig

Undichte Brom-Flasche löst Gift-Alarm an Schule aus

06.08.2018, 16:17 Uhr | dpa

In einer Schule in Merzig ist am Montag eine giftige Chemikalie ausgetreten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Ein Lehrer hatte die undichte Flasche mit Brom in einem Lagerschrank für Chemikalien entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Spezialisten in Schutzanzügen bargen die ätzende und stark riechende Substanz. Weil sich der Zwischenfall nach Schulschluss ereignete, waren nur noch knapp zehn Schüler und acht Lehrer in dem Gebäude. Die "Bild"-Zeitung hatte auf ihrem Online-Portal über den Einsatz berichtet. Elementares Brom ist eine Flüssigkeit, die bereits bei Zimmertemperatur verdampft. Es ist ähnlich gefährlich wie Chlor.