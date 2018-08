Hamburg

Bundesliga-Finale im Judo findet erneut in Hamburg statt

06.08.2018, 17:16 Uhr | dpa

Das Hamburger Judo-Team hat mit seiner Bewerbung zur Ausrichtung des Bundesliga-Finales der Männer Erfolg gehabt. Wie die Hanseaten am Montag mitteilten, findet das Final-Turnier am 3. November in der Sporthalle Wandsbek statt. Dabei will der deutsche Mannschaftsmeister HJT den 2016 und 2017 gewonnenen Titel ein weiteres Mal in die Hansestadt holen. Dort hat das Bundesliga-Finale bereits 2009 und 2016 stattgefunden.

"Die Ausrichtung dieses Finales ist wichtig für den Judo-Standort Hamburg und das erfolgreiche Hamburger Team, das als Titelverteidiger in seiner Heimatstadt antreten wird", sagte Sportstaatsrat Christoph Holstein. Die Vergabe des Finales an die Hansestadt sei auch ein Kompliment für alle, die sich in Hamburg für den Judosport stark machen. "Die Leistungen der Judoka verdienen Unterstützung, Anerkennung und Respekt. Diese Leistungssportlerinnen und -sportler stehen für Zielstrebigkeit und haben eine hohe Vorbildfunktion", ergänzte Holstein, der auf viele Zuschauer in der Halle hofft.