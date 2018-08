Waltershausen

Ein Kilogramm Marihuana im Rucksack: 23-Jähriger in U-Haft

06.08.2018, 17:27 Uhr | dpa

Mit seiner Flucht beim Anblick eines Streifenwagens hat ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Gotha das Interesse der Polizei auf sich gezogen - und ist letztlich wegen Drogenbesitzes in Untersuchungshaft gelandet. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der Mann ein Kilogramm Marihuana im Rucksack, als er am Freitagabend in Waltershausen von den Beamten letztlich gestellt wurde. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei weitere Drogen. Ein Haftrichter schickte ihn am Samstag in Untersuchungshaft.