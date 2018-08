Magdeburg

Zollkontrolle offenbart Verstöße gegen Mindestlohn

06.08.2018, 17:30 Uhr | dpa

Der Zoll hat bei Kontrollen in Hotels und Gaststätten in Magdeburg mehrere Verstöße gegen den Mindestlohn festgestellt. Insgesamt wurden 40 Unternehmen kontrolliert, wie die Behörde am Montag mitteilte. 160 Beschäftigte wurden während des achtstündigen Einsatzes am vergangenen Freitagabend, der vorwiegend rund um den zentralen Hasselbachplatz stattfand, befragt. In sechs Fällen zahlten Unternehmen nicht den Mindestlohn. Zweimal wurde festgestellt, dass Betriebe gegen das Ausländerrecht verstoßen haben. In fünf Fällen kam es zur Verletzung der Meldepflicht von Mitarbeitern. Zudem wurde in einem Fall eine illegale Leiharbeit ermittelt.