Erfurt

Thüringen bei Tierschutzkontrollen nicht so schlecht

06.08.2018, 17:56 Uhr | dpa

Die Landesregierung sieht Thüringen bei Tierschutzkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben besser aufgestellt als andere Bundesländer. Hinsichtlich der Kontrolldichte pro Betrieb liege Thüringen im oberen Drittel aller Bundesländer, erklärte das Ministerium am Montag. Zudem sei bereits vor zwei Jahren beim Landesamt für Verbraucherschutz eine zentrale Kontrolleinheit Tiergesundheit eingerichtet worden, hieß es auf Anfrage. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatte die Länder zu mehr Anstrengungen beim Tierschutz aufgefordert und gemahnt, die personelle und finanzielle Ausstattung kritisch zu überprüfen.

In Thüringen werden Landwirtschaftsbetriebe im Schnitt etwa alle zehn Jahre durch die staatlichen Tierschutzbehörden kontrolliert, wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine Bundestagsanfrage der FDP ergeben hatte. Die Kontrollen sind Aufgabe der Kommunen. Unterstützen soll sie die zentrale Kontrolleinheit mit vier Tierärzten und zwei Sachbearbeitern, die laut Ministerium über das notwendige Spezialwissen verfügt. Insbesondere bei großen Tieranlagen kooperierten die kommunalen Veterinärämter auch untereinander.

In Thüringen unterliegen 2763 Agrarbetriebe der Kontrollpflicht. Die rot-rot-grüne Landesregierung arbeitet derzeit an einer Tierwohlstrategie, die höhere Anforderungen beim Tierwohl an Landwirte stellen soll. Sie werde derzeit unter den Ministerin abgestimmt, hieß es.