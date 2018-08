Bad Zwischenahn

"Quer durchs Meer" lockt Schwimmbegeisterte

06.08.2018, 18:38 Uhr | dpa

400 Schwimmer gehen bei der 7. Auflage des Wettbewerbs "Quer durchs Meer" am Wochenende in Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland) an den Start. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) herrschen für das Ereignis am Samstag beste Bedingungen. Die Schwimmer könnten mit sommerlichem Wetter und guter Wasserqualität in Niedersachsens drittgrößtem Binnensee rechnen. Die Wassertemperatur im Zwischenahner Meer liege derzeit bei 25 Grad. Es gebe keine größeren Probleme mit Blaualgen.

Eine Sicherungskette von 25 Rettungsbooten wird die Schwimmer auf ihrer 3,2 Kilometer langen Tour von Dreibergen im Norden des Sees zur gegenüberliegenden Uferseite begleiten. Die Veranstaltung ist von 7.00 bis 14.00 Uhr angesetzt, der Startschuss für die Durchquerung fällt um 9.30 Uhr. Das Alter der Teilnehmer reiche von 16 bis 81 Jahren, hieß es. Im Vorjahr waren 350 Schwimmer am Start.