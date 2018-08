Potsdam

Landesamt untersagt Lunapharm erneut die Betriebserlaubnis

06.08.2018, 18:40 Uhr | dpa

Das im Zentrum des Pharmaskandals in Brandenburg stehende Unternehmen Lunapharm darf weitere sechs Monate nicht handeln. Das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) erteilte am Montag einen weiteren entsprechenden Bescheid zum Ruhen der Herstellungs- und Großhandelserlaubnis, wie die Behörde mitteilte. Weitere Tätigkeiten wurden untersagt, hieß es. In der "ausführlichen Darstellung der Tatsachen" werde belegt, dass sich die Firma "als unzuverlässig erwiesen hat".

Das Unternehmen soll gestohlene Krebsmedikamente ausgeliefert haben, die Behörden schritten trotz Hinweisen zunächst nicht ein. Deshalb steht Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) unter Druck.

Die Firma hatte gegen einen ersten Bescheid des Landesamtes geklagt. Das Verwaltungsgericht Potsdam hatte angekündigt, noch in dieser Woche in einem Eilverfahren über die Betriebserlaubnis zu entscheiden.