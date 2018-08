Berlin

Kugelstoßer Storl schafft Qualifikation für EM-Finale

06.08.2018, 19:26 Uhr | dpa

Auf dem Weg zum erhofften vierten EM-Titel in Serie hat sich Kugelstoßer David Storl in der Qualifikation keinen Patzer erlaubt. Vor komplett gefüllten Zuschauerrängen auf dem Berliner Breitscheidplatz zog der 28 Jahre alte Ausnahmeathlet aus Leipzig am Montagabend mit 20,63 Metern direkt ins Finale ein. Im Schatten der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche übertraf Storl gleich im ersten Versuch die notwendige Weite von 20,40 Metern. Im Finale im Olympiastadion am Dienstagabend (20.33 Uhr) ist der zweimalige Weltmeister Storl heißer Kandidat auf seine vierte Goldmedaille bei Europameisterschaften.