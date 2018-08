Potsdam

Erneut Waldbrände in Brandenburg: Menschen nicht in Gefahr

06.08.2018, 21:00 Uhr | dpa

Die anhaltend hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad haben in Brandenburg wieder Waldbrände ausgelöst. Am Montagnachmittag fing ein Wald- und Heidegebiet beim Nauener Stadtteil Groß-Behnitz (Kreis Havelland) Feuer, wie die Feuerwehrleitstelle Potsdam auf Anfrage bestätigte. Am Abend waren mehr als 110 Feuerwehrkräfte und ein Polizei-Hubschrauber zur Kontrolle der Lage im Einsatz. Menschen waren nicht gefährdet.

Bereits am Sonntagabend war ein großes Waldgebiet am Götzer Berg (Landkreis Potsdam Mittelmark) in Brand geraten. 12 Feuerwehren bekämpften die ganze Nacht lang die Flammen auf rund 20 000 Quadratmeter Waldfläche. Sie konnten nach Angaben der Feuerwehrleitstelle Brandenburg das Feuer bis zum Montagnachmittag löschen.

Probleme bereiteten Glutnester im durchhitzten Boden, die beobachtet werden müssten, berichtete die RBB-Sendung "Brandenburg aktuell". Zudem ging den zeitweilig 80 Einsatzkräften an einigen Stellen in den ausgetrockneten Löschbrunnen das Wasser aus. Es musste dann über Kilometer aus der Havel zu den Brandflächen geleitet werden.