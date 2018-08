Berlin

Feuer in altem Krankenhaus in Berlin-Staaken

06.08.2018, 22:33 Uhr | dpa

In einem leer stehenden Krankenhaus in Berlin-Spandau ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Das Feuer sei "aus unerklärlichen Gründen" im Dach entstanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er bezeichnete das Gebäude als Ruine. Die Versorgung mit Löschwasser sei schwierig. Die Einsatzfahrzeuge hätten lange Anfahrtswege. Außerdem könne keine Drehleiter auf das Gelände fahren. Einsatzkräfte könnten "nur mit größter Vorsicht" das ehemalige Krankenhaus in Staaken betreten. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an.