Berlin

Prozess gegen mutmaßlichen Hammer-Räuber beginnt

07.08.2018, 01:15 Uhr | dpa

Ein 31-Jähriger muss sich von heute an wegen eines schweren Raubüberfalls vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll Ende Oktober 2017 eine Wohnungstür eingetreten und den im Bett liegenden Bewohner zunächst mit der flachen Hand geschlagen haben. Dann forderte er laut Staatsanwaltschaft Bargeld und drohte dem Opfer mit einem Hammer. Als der Bewohner in eine nahe gelegene Pizzeria floh, soll ihm der mutmaßliche Räuber gefolgt sein und mit dem Hammer auf ihn eingeschlagen haben. Der Angegriffene erlitt eine Prellung und eine Wunde an der Hand. Dem Angeklagten wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.