Aurich

Dritter Prozess um Entführung von Reeder aus Ostfriesland

07.08.2018, 02:08 Uhr | dpa

Im dritten Prozess um die Entführung eines Reeders aus Leer steht ab heute ein Mann in Aurich vor Gericht. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, an der Tat im April 2016 beteiligt gewesen zu sein. Mit einem Urteil wird noch am Dienstag gerechnet.

Der Reeder war im April 2016 auf dem Weg zur Arbeit bei einer fingierten Polizeikontrolle von mehreren Männern entführt worden. Der Fall hatte wegen der Beteiligung einer damals 90 Jahre alten Frau für Aufsehen gesorgt. Hintergrund der Tat waren Geldforderungen eines früheren Geschäftspartners - dem inzwischen gestorbenen Sohn der Rentnerin - gegen den Reeder.

Im ersten Prozess hatte das Landgericht Aurich im Februar 2017 vier Angeklagte zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren sowie sechs Jahren und vier Monaten verurteilt. Im vergangenen Sommer wurde gegen einen weiteren Mittäter dann eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten verhängt. Alle Urteile sind inzwischen rechtskräftig.