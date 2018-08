Mainz

Kabinett tagt erstmals wieder nach der Sommerpause

07.08.2018, 02:38 Uhr | dpa

Mainz (dpa/lrs) - Auch für die rheinland-pfälzische Landesregierung sind die Sommerferien vorbei: Das Kabinett trifft sich heute erstmals wieder und kommt unter der Leitung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der Staatskanzlei in Mainz zusammen. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) legt den neuen Bericht über die Beamtenversorgung vor. Darin geht es darum, wie viele Beamte es gibt und wie viele in den Ruhestand gegangen sind. Außerdem berät die Runde über die Fortsetzung des Professorinnenprogramms von Bund und Ländern für mehr Gleichstellung von Frauen und Männern an Hochschulen und über die Situation der mittelständischen Wirtschaft.