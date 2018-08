Hamburg

Hamburgs Finanzsenator stockt Haushalt 2018 auf

07.08.2018, 05:41 Uhr | dpa

Die Stadt Hamburg will in diesem Jahr rund eine Milliarde mehr für Bildung, Forschung, Verkehrsinfrastruktur und innere Sicherheit ausgeben als geplant. Das sieht die Fortschreibung des Haushaltsplans 2018 vor, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) jüngst berichtet hatte. Am Dienstag will er weitere Details des Entwurfs einer Senatsdrucksache erläutern, die im August von der Bürgerschaft in ihrer endgültigen Form beschlossen werden soll. Mit der Fortschreibung setze der Senat einen Auftrag der Bürgerschaft um.

Möglich werden die Mehrausgaben durch zusätzliche Steuereinnahmen und eine Änderung in der Berechnung des sogenannten Konjunkturbereinigungsverfahrens. "Das Wachstum unserer Stadt wartet nicht, wir müssen es aktiv gestalten und dafür auch die notwendigen finanzpolitischen Rahmenbedingungen schaffen", hatte Dressel gesagt. Er will auch über geplante Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2019 und 2020 in Hamburg informieren.