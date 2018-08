Arnstadt

Firmengebäude brennt: Keine Verletzten

07.08.2018, 06:30 Uhr | dpa

Auf einem Firmengelände in Arnstadt ist ein Produktionsgebäude ausgebrannt. Vermutlich brach das Feuer am frühen Dienstagmorgen an einem Ofen aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa einer dreiviertel Stunde löschen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein hoher Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro. In der Firma wird unter anderem Metall erhitzt und so ausgehärtet.