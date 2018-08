Offenbach am Main

Es wird noch mal richtig heiß: Aber Abkühlung in Sicht

07.08.2018, 07:16 Uhr | dpa

Nach wochenlanger Hitze ist Abkühlung in greifbarer Nähe - doch zuvor gehen die Temperaturen am Dienstag in Hessen noch mal richtig nach oben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, werden Höchstwerte von bis zu 38 Grad erwartet. Der dazu schwach bis mäßig wehende Wind dürfte kaum für Erfrischung sorgen. Im Bergland sind im Laufe des Tages Schauer und Gewitter möglich, die Starkregen und Hagel bringen können.

Auf die Erfrischung bewegen sich dann ab dem folgenden Tag die Temperaturen langsam aber sicher zu: Am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen bei 28 bis 34 Grad, dazu ist es wechselnd bewölkt. In manchen Gebieten kann es teils kräftige Schauer und Gewitter geben. Am Donnerstag ändert sich nur wenig an den Temperaturen, es wird aber schwül. Im Tagesverlauf entwickeln sich Gewitter, die unwetterartig ausfallen können.

Überwiegend trocken bleibt es am Freitag - und mit Höchstwerten von nur noch 26 Grad kühlt es schließlich ordentlich ab. Auch in den darauffolgenden Tagen steigen die Temperaturen zunächst nicht mehr über die 30-Grad-Marke, wie aus dem Temperatur-Trend der Meteorologen hervorgeht.