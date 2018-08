Sandhausen

Wohnungsbrand in Sandhausen: Bewohner rettet sich auf Balkon

07.08.2018, 07:39 Uhr | dpa

Beim Brand einer Dachgeschosswohnung in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich der Bewohner auf einem Balkon in Sicherheit gebracht. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus sei am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und den Mann anschließend durch die Wohnung ins Freie bringen. Die übrigen Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar, der Schaden wird auf 150 000 Euro geschätzt.