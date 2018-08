Potsdam

Waldbrand bei Nauen gelöscht

07.08.2018, 08:00 Uhr | dpa

Ein Waldbrand beim Nauener Stadtteil Groß-Behnitz (Kreis Havelland) ist in der Nacht zum Dienstag gelöscht worden. Das Feuer sei am Montagnachmittag auf dem Wald- und Heidegebiet ausgebrochen, teilte die Feuerwehr weiter mit. Mehr als 110 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, ein Polizei-Hubschrauber kontrollierte die Lage aus der Luft. Menschen waren nicht gefährdet. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Bei der Hitze und Trockenheit ist die Waldbrandgefahr in der Mark weiter sehr groß.