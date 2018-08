Zell (Mosel)

Täter nach Geldautomatensprengung weiter flüchtig

07.08.2018, 08:36 Uhr | dpa

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Zell an der Mosel am vergangenen Wochenende sind die Räuber weiter auf der Flucht. Es sei aber inzwischen klar, dass sie bei der Tat in der Nacht zu Samstag Beute gemacht hätten, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) am Dienstag. Der Automat sei durch die Zuleitung von Gas zur Explosion gebracht worden. Wie hoch der Schaden am Gebäude sei, den die Explosion verursacht hat, sei noch unklar. Zeugen hatten beobachtet, wie vier Verdächtige nach der Tat mit einem grauen Auto in Richtung Cochem davonrasten.