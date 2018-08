Berlin

Schwerer Unfall auf Kreuzung in Moabit

07.08.2018, 08:42 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Berlin-Moabit sind fünf Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, krachte eine 23-Jährige am Montag mit ihrem Auto von hinten in den Wagen einer 39-Jährigen, die bei Rot an einer Ampel stand. Die Wucht war so heftig, dass der Wagen der 39-Jährigen gegen eine Radfahrerin geschleudert wurde, die grade mit ihrer kleinen Tochter unterwegs war. Die Radlerin und das zwei Jahre alte Mädchen im Kindersitz wurden leicht verletzt, ebenso wie die Unfallverursacherin und ihr Kind. Die 39 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.