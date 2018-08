Berlin

Brand in altem Berliner Krankenhaus gelöscht

07.08.2018, 08:48 Uhr | dpa

In einem leerstehenden Krankenhaus in Berlin-Spandau hat es mehrere Stunden gebrannt. Das Feuer sei aber noch am Montagabend gelöscht worden. "Hier hat Müll und Gerümpel gebrannt. Das war kein Problem für uns", sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Dienstagmorgen. Wie es zu dem Brand kam, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Versorgung mit Löschwasser war schwierig. Die Einsatzfahrzeuge hatten lange Anfahrtswege. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.