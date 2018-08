Nordhorn

Radfahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß lebensgefährlich

07.08.2018, 09:36 Uhr | dpa

Eine 49 Jahre alte Radfahrerin hat sich beim Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Die Frau war am späten Montagabend mit ihrem E-Bike auf einem Radweg in Nordhorn unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Plötzlich stieß sie mit einem entgegenkommenden 74 Jahre alten Radfahrer zusammen und stürzte. Sie wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand die 49-jährige zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss. Sie trug der Polizei zufolge keinen Schutzhelm, der ältere Mann hingegen schon. Er wurde leicht verletzt.