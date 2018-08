Essen

Nach Hitze-Höhepunkt kommt Regen: Auch Starkregengefahr

07.08.2018, 10:29 Uhr | dpa

Nach dem voraussichtlich heißesten Tag des Jahres in NRW an diesem Dienstag erwartet der Wetterdienst für die kommenden Tage zwar den lange ersehnten Regen, er warnt aber auch vor Unwettern. Der Dienstag bringe den Höhepunkt der Temperaturen mit bis zu 39 Grad, die hier und da erreicht werden könnten, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Es bleibe zunächst auch noch trocken. "Das Ganze wird sich heute Nacht ändern." Vom Westen her kommend könnten es Schauer und Gewitter in NRW geben. "Da ist die Unwettergefahr schon da, aber gering", erklärte die Meteorologin.

Am Mittwoch wird es der Vorhersage zufolge mit Höchstwerten von 29 bis 31 Grad kühler als in den Tagen zuvor. Es regne dann teils vereinzelt, teils auch in größeren zusammenhängenden Gebieten. Am Donnerstag setzt der Regen demnach flächendeckend ein, er könnte auch anhaltend werden. "Die Starkregengefahr ist dann höher. Starkregen könnte auch außerhalb von Gewittern auftreten", verdeutlichte sie.

Der bisherige Hitzehöchstwert 2018 in NRW wurde am 26. Juli im linksrheinischen Duisburger Stadtteil Baerl mit 38 Grad gemessen.