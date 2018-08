Neubrandenburg

Prozess um Mord an Anwältin fortgesetzt: Urteil möglich

07.08.2018, 10:33 Uhr | dpa

Am Landgericht Neubrandenburg ist am Dienstag der Mordprozess um die Schüsse auf eine Rechtsanwältin in Waren an der Müritz fortgesetzt worden. Die Schwurgerichtskammer wollte erst ein psychiatrisches Gutachten zur Schuldfähigkeit des 80-jährigen Angeklagten hören. Falls keine neuen Zeugen geladen werden müssen, sollten dann die Beweisaufnahme geschlossen und die Plädoyers gehalten werden. Für den Nachmittag hatte Richter Jochen Unterlöhner ein Urteil in Aussicht gestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Senior Mord aus Heimtücke vor.

Der Mann hatte vor Gericht gestanden, die 67-jährige Juristin am 1. Februar in ihrer Kanzlei erschossen zu haben. Das sei aber nicht geplant gewesen, sondern er habe sich bedroht gefühlt. In der Auseinandersetzung ging es um rund 94 000 Euro, die die Juristin und ihr Ehemann dem Rentner schuldeten. Der Streit währte 19 Jahre. Dem Angeklagten droht eine Verurteilung wegen Mordes mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder eine mehrjährige Haftstrafe wegen Totschlags.