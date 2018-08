Langenhagen

Flughafen kühlt angesichts Hitze die Landebahn mit Wasser

07.08.2018, 10:42 Uhr | dpa

Der Flughafen Hannover kühlt seit den Blow-ups vor zwei Wochen angesichts der Hitze die nördliche Landebahn mit Wasser. Am Dienstag sollte die Start- und Landebahn voraussichtlich ab 11.00 Uhr bewässert werden. Dabei fahren zwei Fahrzeuge mit Tanks, die je 10 000 und 24 000 Liter fassen, über die Bahn und bespritzen die aufgeheizte Oberfläche, wie ein Flughafensprecher sagte. Im Schnitt könnten sie die Temperatur auf der Landebahn so um fünf Grad Celsius abkühlen. Bewässert werde in der Regel ab einer Temperatur von 30 bis 35 Grad auf der Rollbahn. Ein Mitarbeiter des Flughafens samt Fahrzeug misst einmal pro Stunde.

Am 24. Juli hatten die extrem hohen Temperaturen zu einem Blow-Up der Start- und Landebahn geführt. Drei mehr als 50 Jahre alte Betonplatten hatten der anhaltenden Hitze nicht standgehalten und waren durchgebrochen. Der Schaden war in der Nacht repariert worden. Doch die Nordbahn musste bis zum nächsten Morgen gesperrt werden. 41 Abflüge und 44 Landungen waren betroffen - und damit knapp 15 000 Passagiere. "Bis jetzt hatten wir keine Blow-ups mehr", sagte der Sprecher am Dienstag.

In ganz Niedersachsen bleibt es den Tag über trocken und heiß, teilte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes mit. In Wolfsburg könnte möglicherweise die 38 Grad-Marke geknackt werden. Erst ab Mittwochmorgen sind demnach im Westen des Landes einzelne Schauer und Gewitter möglich. Spätestens am Freitag werde dann ein deutlicher Temperatursturz von rund zehn Grad spürbar, hieß es.