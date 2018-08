Wistedt

Auto fährt gegen Baum: 57-Jährige tot

07.08.2018, 10:42 Uhr | dpa

Eine 57-Jährige ist bei Wistedt mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verunglückt. Sie sei auf der Bundesstraße 75 im Landkreis Harburg von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anwohner hörten am Montag einen lauten Knall und fanden die Frau leblos in ihrem Wagen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Eine Zeugin hat nach Angaben der Ermittler berichtet, dass die Fahrerin zuvor mehrere Autos überholt habe. Ob das die Ursache für den Unfall war, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, um das zu klären.