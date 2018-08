Hamburg

Großer Ansturm auf Tickets für Hamburgs Fußball-Derby

07.08.2018, 12:16 Uhr | dpa

Für das Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga gibt es einen riesigen Ansturm auf die Tickets. "Seit 8 Uhr wollen sich mehr als 20 000 Fans ihre Karten gegen St. Pauli sichern. Die Server laufen auf Hochtouren", teilte der Club am Dienstagmittag per Twitter mit. Am Morgen war der clubinterne Vorverkauf gestartet worden, bei dem sich jedes der knapp 85 000 HSV-Mitglieder jeweils zwei Karten sichern konnte.

"Es tut uns leid für alle Wartenden", hieß es weiter. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das erste Stadtderby seit knapp sieben Jahren nach dem Mitgliedervorverkauf ausverkauft ist und es keinen freien Ticketverkauf geben wird.

Beim Training des HSV am Vormittag fehlte weiterhin Spielmacher Aaron Hunt wegen muskulärer Probleme. Jairo Samperio absolvierte eine individuelle Einheit. Nachwuchshoffnung Fiete Arp musste das Training nach einem Schlag auf den Fuß vorzeitig beenden.