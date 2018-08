Rostock

Bewährtes Konzept: 28. Hanse Sail mit 170 Traditionsschiffen

07.08.2018, 12:27 Uhr | dpa

Mit 170 angemeldeten Traditionsseglern und Museumschiffen beginnt am Donnerstag die 28. Hanse Sail in Rostock. Dabei wird der maritime Klassiker nach Angaben von Organisationschef Holger Bellgardt von dem bewährten Konzept geprägt, das seit 1991 in leichten Variationen umgesetzt wird. "Wir veranstalten ein Treffen traditioneller Schiffe, die stehen im Mittelpunkt", sagte er am Dienstag. Bis Sonntag werden rund eine Million Menschen in der Hansestadt und in Warnemünde erwartet.

Gute Nachrichten gibt es unterdessen aus dem Bundesverkehrsministerium. Nach dem die jahrelang heftig umstrittenen Änderungen bei den Sicherheitsvorschriften in gegenseitigem Einverständnis abgesegnet wurden, steht nun auch die Summe fest, mit der der Bund die Traditionsschifffahrt unterstützen will: Der Fördertopf ist mit 20 Millionen Euro gefüllt, wie eine Ministeriumssprecherin am Dienstag sagte.