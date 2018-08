Großröhrsdorf

Gut Heinrichshof für Pferdehaltung ausgezeichnet

07.08.2018, 12:30 Uhr | dpa

Pferde leben am besten in Sachsen auf dem Gut Heinrichshof in Kleinröhrsdorf. Der Hof im Landkreis Bautzen gewann den Wettbewerb "Tiergerechte und umweltverträgliche Haltung in Sachsen 2017/2018" in der Kategorie Pferdebetriebe. Er zeichne sich durch ein durchdachtes System der Gruppenhaltung von Pferden aus, teilte das sächsische Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit. Als Anerkennung überreichte Minister Thomas Schmidt (CDU) eine Urkunde und eine Stalltafel.

Der Wettbewerb wird seit 1992 alle zwei Jahre veranstaltet. In diesem Jahr waren die Haltung von Legehennen sowie von Pferden ausgeschrieben. "Die tierhaltenden Betriebe unternehmen sehr große Anstrengungen, um das Tierwohl immer weiter zu verbessern, auch mit hohen Investitionen", sagte Schmidt.

Nach Angaben des Ministeriums hat der Freistaat Sachsen seit 2015 69 Maßnahmen mit rund 15 Millionen Euro gefördert. Die Gesamthöhe der Investitionen liege bei 40 Millionen Euro. "Mit dem Wettbewerb wollen wir besondere Leistungen würdigen, in der Öffentlichkeit bekanntmachen und eine Beispielwirkung bei anderen Betrieben auslösen", sagte Schmidt.