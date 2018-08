Volkach

Volkach feiert 70. Weinfest mit großem Festumzug

07.08.2018, 12:32 Uhr | dpa

Die Volkacher Main-Schleife ist nicht nur ein Hingucker, sie lockt auch immer wieder mit kleinen und großen Festen in den Weinorten viele Besucher in die Region. In den kommenden Tagen steht das größte Open-Air-Weinfest Frankens auf dem Plan - mit schattigen Sitzplätzen für gleichzeitig rund 7000 Besucher. Das Volkacher Weinfest geht heuer in seine 70. Runde. Das will die Stadt im Landkreis Kitzingen mit einem großen Umzug feiern. Dafür werden am Sonntag (15.00 Uhr) mehr als 1300 Zugteilnehmer, begleitet von zehn Musikkapellen, durch die Stadt laufen, wie der Chef der Tourist-Information, Marco Maiberger, mitteilte.

Knapp 60 Weine aus den Lagen entlang der Mainschleife werden in der Nähe der Altstadt ausgeschenkt. Damit es nicht nur bei Wein, Bratwurst und Fisch bleibt, haben die Veranstalter zudem Auftritte von zahlreichen Bands und Blasmusikgruppen, ein Ratsherrn-Feuerwerk (Sonntag/22.30 Uhr) sowie den Wunderkerzenzauber der Weinprinzessinnen (Montagabend) eingeplant.

Das Open-Air-Weinfest soll an diesem Freitag von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Volkacher Weinprinzessin eröffnet werden. Es geht bis zum 14. August. Es werden rund 50 000 Menschen erwartet.