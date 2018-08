Erfurt

100 000 Euro für historische Orgeln

07.08.2018, 12:39 Uhr | dpa

Der Erhalt historischer Orgeln in Thüringen wird unterstützt. Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen fördern Projekte in diesem Jahr mit rund 100 000 Euro, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Insgesamt sollen acht der großen Musikinstrumente restauriert werden. Dazu gehören eine Orgel in Taubach aus dem Jahr 1850, eine in Großengottern (Unstrut-Hainich-Kreis) aus dem Jahr 1842 und eine in Stützerbach (Ilm-Kreis) aus dem Jahr 1894.

Das Landesamt und die Stiftung helfen bereits seit zehn Jahren finanziell bei der Orgelreparatur. Bisher seien bereits 74 Projekte gestartet worden. Thüringen verfügt nach Einschätzung von Denkmalpflegern über zahlreiche bedeutende Orgeln. "Die Kirchen des Landes beherbergen einen außergewöhnlich reichen Bestand an Orgeln", erklärte das Landesamt.