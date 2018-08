Berlin

Geher Dohmann wird starker EM-Fünfter über 50 Kilometer

07.08.2018, 12:43 Uhr | dpa

In der Hitze von Berlin hat Carl Dohmann das beste Ergebnis für deutsche Geher über 50 Kilometer bei einer Leichtathletik-EM seit der Wiedervereinigung erreicht. Der 28-Jährige von der SCL-Heel Baden-Baden kam am Dienstag bei der ersten Entscheidung in 3:50,27 Stunden auf einen starken fünften Platz. Auch Nathaniel Seiler lieferte als Achter bei Temperaturen von mehr als 30 Grad im Schatten eine gute Leistung. Der dritte deutsche Starter Karl Junghannß wurde in der Spitzengruppe liegend nach 24 Kilometern wegen unsauberer Technik disqualifiziert. Das Premieren-Gold der EM von Berlin sicherte sich der Ukrainer Marjan Sakalnyzki.