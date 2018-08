Bad Ragaz

BVB gewinnt gegen Zürich mit 4:3: Drei Tore von Bruun Larsen

07.08.2018, 13:40 Uhr | dpa

Jacob Bruun Larsen hat Borussia Dortmund zum Sieg gegen den FC Zürich geschossen. Dem Rückkehrer vom VfB Stuttgart gelangen am Dienstag in Bad Ragaz drei Treffer (9./54./74. Minute) zum 4:3 (2:2)-Erfolg. Das vierte Tor für den Fußball-Bundesligisten im kurzfristig anberaumten Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit erzielte Marco Reus (22.). Für Zürich trafen Marco Schönbächler (7.) und Roberto Rodriguez (25./76.). Damit feierte der BVB den vierten Erfolg im bisher sechsten Testspiel.

Am zweitletzten Tag des BVB-Trainingslagers in der Schweiz steht am Abend (19.30 Uhr) eine weitere Vorbereitungspartie an. In St. Gallen trifft das Team des neuen Trainers Lucien Favre auf den SSC Neapel. Die Generalprobe der Borussia für die kommende Saison steigt am 12. August gegen Lazio Rom in Essen.