Athen

Griechischer Verband gratuliert Rehhagel zum 80. Geburtstag

07.08.2018, 13:42 Uhr | dpa

Der griechische Fußball-Verband hat Otto Rehhagel zu seinem 80. Geburtstag an diesem Donnerstag alles Gute und Gesundheit gewünscht. "Otto Rehhagel ist für uns der Mensch, der die Geschichte der (griechischen) Nationalmannschaft geändert und ganz Griechenland (jubelnd) auf die Straßen geschickt hat", sagte Verbandspräsident Evangelos Grammenos am Dienstag auf dpa-Anfrage. "Ich wünsche ihm, dass er so bleibt wie er ist: Lebendig und leidenschaftlich wie ein Jüngling!" Rehhagel hatte mit Griechenland 2004 bei der Europameisterschaft in Portugal sensationell den Titel gewonnen. Seitdem ist der Coach in Griechenland eine Art Volksheld.