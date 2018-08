Berlin

Kastrationspflicht für Katzen: Erster Entwurf für Berlin

07.08.2018, 14:04 Uhr | dpa

In Berlin ist eine Katzenschutzverordnung mit einer Kastrationspflicht für freilaufende Tiere in Arbeit. Die Landestierschutzbeauftragte habe einen ersten Entwurf vorgelegt, sagte Michael Reis, Sprecher der Senatsjustizverwaltung. Dieser Entwurf werde nun geprüft. An diesem Mittwoch (8. August) ist Weltkatzentag. Die Katzenschutzverordnung ist bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben. "Wir hoffen auf eine baldige Lösung", sagte Annette Rost, Sprecherin des Tierheims Berlin. Katzen vermehren sich mit mehreren Würfen im Jahr. Die Zahl der Straßenkatzen in der Hauptstadt schätzt Rost auf mehr als 10 000.