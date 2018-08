Berlin

Zweiter Hertha-Test fällt aus: Gegner Riad sagt ab

07.08.2018, 14:08 Uhr | dpa

Das zweite Testspiel von Hertha BSC im Trainingslager im österreichischen Schladming fällt aus. Der saudi-arabische Erstligist al-Shabab Riad sagte die für Mittwoch in Irdning geplante Partie kurzfristig ab. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Die Mannschaft werde stattdessen um 16.00 Uhr ein Training bestreiten.

Den ersten Test hatte Hertha gegen den österreichischen Zweitligisten FC Liefering aus Salzburg mit 4:1 (2:1) gewonnen. Das Team wird in der Steiermark nun nur noch ein Spiel am Freitag gegen den griechischen Zweitligisten Aiginiakos FC bestreiten.

Die Saison-Generalprobe steht nach der Rückkehr aus dem Trainingscamp dann am 15. August in Berlin gegen den Drittligisten Hallescher FC an. Beim Pflichtspiel-Auftakt geht es am 20. August in der ersten DFB-Pokalrunde zum Drittligisten Eintracht Braunschweig.