Guben

Schwerverletzter nach Explosion in Wohnhaus gestorben

07.08.2018, 14:11 Uhr | dpa

Zwei Wochen nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Guben (Spree-Neiße) ist ein dabei schwerverletzter Mann im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag auf Anfrage mit. Er sei am Montag in einer Berliner Klinik seinen Verletzungen erlegen.

Bei der Explosion des Wohnhauses am 25. Juli waren insgesamt drei Menschen verletzt worden. Ein Teil des Gebäudes war bei der Detonation zerstört worden. Laut Staatsanwaltschaft soll die Brandursache vermutlich in der Wohnung des inzwischen gestorbenen Mannes gewesen sein.