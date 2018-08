Berlin

Rollerfahrer schwer verletzt: 69-Jähriger übersieht Lkw

07.08.2018, 15:26 Uhr | dpa

Ein 69 Jaher alter Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Laster in Alt-Hohenschönhausen schwer verletzt worden. Vermutlich habe der Mann am Dienstagmorgen beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Lkw übersehen, teilte die Polizei mit. Obwohl der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer in der Marzahner Straße sofort gebremst habe, stießen beide Fahrzeuge zusammen. Bei dem Sturz erlitt der 69-Jährige Verletzungen am ganzen Körper. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er zunächst bleiben musste. Der Lasterfahrer erlitt einen Schock. Er wurde am Unfallort behandelt.