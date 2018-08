Stendal

Fuchszahn im Reifen führt zu Luftdruckverlust

07.08.2018, 15:41 Uhr | dpa

Der Zahn eines Fuchses hat am Auto einer 49-Jährigen in Stendal zu einer Reifenpanne geführt. Die Frau hatte - wie sich später herausstellte - am Montag auf der Bundesstraße 189 im Ortsteil Groß Schwechten einen tot auf der Fahrbahn liegenden Fuchs überfahren, dies aber nicht mitbekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sie bemerkte, dass ein Reifen plötzlich Luft verlor, fuhr sie in eine Werkstatt. Dort entdeckte ein Mitarbeiter im Profil des Reifens den Zahn. "Der Sachverhalt wurde aufgenommen, der Reifen repariert", hieß es dazu im Polizeibericht.