Kiel

Stegner sieht Überheblichkeit bei Grünen

07.08.2018, 15:48 Uhr | dpa

Mit ihrem Führungsanspruch für die linke Mitte in Deutschland übernehmen sich die Grünen nach Ansicht von SPD-Bundesvize Ralf Stegner. "Da ist sehr viel Überheblichkeit dabei", sagte der Landes- und Fraktionsvorsitzende der schleswig-holsteinischen SPD am Dienstag in Kiel. Er bezog sich dabei auch auf Grünen-Parteichef Robert Habeck. Er glaube nicht, dass die Grünen ihr selbst ernanntes Ziel erreichen werden.

Bei Themen wie Rente, Pflege, Steuern und Arbeit sei die SPD programmatisch Volkspartei. "Die Grünen sind das meiner Meinung nach nicht", sagte Stegner. "Das Soziale fehlt bei den Grünen doch sehr, sie richten sich mit ihrer gut verdienenden Klientel auch ganz flott ein." Die Grünen seien aber nicht Hauptgegner der SPD, sagte Stegner. "Unser Hauptgegner ist die Union. Wir müssen uns von der Union unterscheiden, das ist der Kern."