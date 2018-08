Hannover

Zielfahnder fassen Verdächtigen nach Tötungsdelikt

07.08.2018, 16:01 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Hannover haben Zielfahnder der Polizei am Dienstag in Helmstedt einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 44-Jährige solle dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

Spaziergänger hatten die Leiche der 63-jährigen Frau vergangene Woche auf einem Spielplatz in Hannover gefunden. Die Obduktion ergab, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Die akribische Ermittlungsarbeit der Fahnder habe schließlich auf die Spur des 44-Jährigen geführt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zu den genauen Todesumständen der 63-Jährigen und auch die übrigen Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.