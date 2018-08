Hannover

Streit endet mit Messerstichen und Platzwunde

07.08.2018, 17:20 Uhr | dpa

Ein Streit zwischen zwei Männern hat am Montagabend zu einer Messerstecherei in Hannover geführt. Ein 29-Jähriger musste nach Polizeiangaben von Dienstag mit zwei Stichverletzungen ins Krankenhaus, sein 24-jähriger Kontrahent erlitt eine Platzwunde am Kopf. Lebensgefahr bestand laut den Beamten nicht. Der ältere Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Gegen den 24-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. Ursache der Auseinandersetzung war nach Angaben der Ermittler vermutlich ein Beziehungsstreit.