Wetter

Dienstag heiß, aber nicht rekordverdächtig

07.08.2018, 18:08 Uhr | dpa

Es war zwar heiß, neue Höchsttemperaturen wurden am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern aber wohl nicht erreicht: Am späten Nachmittag zeigten die Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 29 Grad an der Nordküste Rügens und 34 Grad im südlichen Mecklenburg, sagte ein Sprecher. Endgültige Tageswerte sollten die Stationen jedoch erst am Abend übermitteln.

Das Wetterstudio auf Hiddensee ermittelte noch etwas höhere Dienstagswerte, nämlich 36,1 Grad in Lübz, 36 Grad in Zarrentin (beide Landkreis Ludwigslust-Parchim) und 35,8 Grad in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen). Damit reichte die Hitze aber wohl nicht ganz an die Werte der vergangenen Woche heran, als auf der Insel Poel 37,1 Grad gemessen wurden. Der Rekord liegt in MV bei 38,7 Grad, die im August 1992 in Teterow gemessen worden waren.

Am Mittwoch könnten die Temperaturen noch etwas weiter steigen. Ob die Rekordwerte dann eingestellt werden, hänge aber von lokalen Begebenheiten ab, die nicht genau vorher gesagt werden können. Der DWD hat für fast das gesamte Bundesgebiet eine Hitzewarnung herausgegeben.

Unterdessen wird auch die Ostsee immer wärmer. An den Küsten liegt die Wassertemperatur verbreitet bei 24 Grad, an den geschützten Küsten im Süden Rügens und auf Usedom auch bei 25 Grad, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie fortlaufend ermittelt.

Freuen können sich am Mittwoch unter anderem die Braunbären im Wildpark in Güstrow (Landkreis Rostock): Sie erhalten so genannte Eisbomben zusätzlich zur regulären Fütterung. Der tiefgefrorene Mix aus Hundekuchen, Fischen und Obst wird regelmäßig an sie verfüttert, um ihnen Abkühlung zu verschaffen.