Attendorn

79-Jähriger gerät mit Motorroller in Gegenverkehr und stirbt

07.08.2018, 18:55 Uhr | dpa

Ein 79-Jähriger ist in Attendorn (Kreis Olpe) mit seinem Motorroller in den Gegenverkehr geraten und tödlich verunglückt. Er kollidierte mit einem Auto. Warum er auf die Gegenfahrbahn abkam, sei noch ungeklärt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos.

Das Auto war laut Polizei mit vier Personen besetzt. Die 39 Jahre alte Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen der Pkw-Insassen wurden vorerst keine Angaben gemacht.